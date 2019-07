Líderes comunitarios de Cuba y Venezuela mandan mensaje a Tampa

(NOTICIAS YA).-Miembros de Casa Cuba Tampa y Casa Venezuela Tampa se unieron para enviar un mensaje a miembros de la ciudad de Tampa expresando desaprobación por el llamado de la ciudad a una reversión de las existentes restricciones de la administración Trump para viajar a cuba.

Estos líderes dicen que la restricción de viajes a la isla afectaría a las compañíaa locales causando pérdidas de empleos.

Dijo Julio Vidau López, Presidente de Casa Cuba.

Las relaciones entre Tampa y Cuba no son solamente históricas y culturales, pero también económicas. Al parecer el consejo de la ciudad sabe muy bien que estas sanciones podrían afectar a muchos intereses.

“Están haciendo un trabajo que no les corresponde, porque es una decisión federal. No es una decisión estatal, ni regional. Ellos se salieron del entorno de su trabajo para tomarse atribuciones que no tienen, esto es a nivel federal,”