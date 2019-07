Mujer de Orlando se salva ante la bacteria comecarne

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Castleberry cree que logró evitar la infección de la bacteria comecarne luego de asistir rápidamente a un hospital en Longwood.

Sarah Martínez estaba de viaje en Sarasota. Ella tenía un pequeño corte, poco visible, en su tobillo derecho. Las cosas cambiaron cuando entró en el agua.

“En el momento en que me metíen el agua pude sentir un escozor en mi pierna y pensé que era el agua salada limpiando la herida,”

Dijo Martínez.

Ella sentía que algo no iba bien, pero nunca pensó que podría ser una infección bacteriana.

“Treinta minutos después salídel agua. Comenzó a ponerse rojo, comenzó a hincharse. Asíque fui al hospital. Revisaron la herida y luego me enviaron de vuelta a la habitación. Eso fue lo que realmente me asustó porque me preguntaron si estaba al tanto de lo que estápasando con las bacterias en el agua.”