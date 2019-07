VIDEO: Asesinó a jovencito porque escuchaba música rap

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Arizona apuñaló y mató a un joven de ascendencia afroamericana y latina presuntamente porque se sentía inseguro debido a que la víctima escuchaba música rap.

De acuerdo con CNN, los hechos se registraron el jueves en una tienda de autoservicio en la ciudad de Peoria. El atacante, un hombre blanco de 27 años, se acercó al muchacho de 17 años por detrás y lo apuñaló.

La víctima fue asistida por una persona en tanto llegaron los paramédicos y, aunque fue trasladado a un hospital, fue declarado muerto.

De acuerdo con testigos, Elijah Al-Amin no hizo o dijo algo para provocar el ataque en su contra, y el agresor tampoco dijo algo antes de proceder con la agresión.

Adams fue detenido sin problemas por la policía cuando huía de la tienda. El sujeto, quien acababa de ser liberado de prisión el 2 de julio, tenía sangre en un brazo, mano y pie, además de cargar un cuchillo.

El hombre admitió a los investigadores que apuñaló a Al-Amin en la espalda y le cortó la garganta. El asesino indicó que su víctima no hizo nada amenazante pero que había estado escuchando rap en su auto en el estacionamiento.

“Adams declaró que la música rap lo hace sentir inseguro porque en el pasado fue atacado por personas negras, hispanas y nativas americanas que escuchaban rap. Dijo además que las personas que escuchan rap son una amenaza para él y la comunidad”, indicó un reporte del caso.

“Adams sintió que debía ser proactivo en lugar de reactivo y protegerse a él mismo y la comunidad de la víctima”, añaden los documentos.

El hombre fue acusado de homicidio premeditado en primer grado y se encuentra preso bajo una fianza de 1 millón de dólares. Jacie Cotterell, quien fuera su abogada, asegura que Adams tiene un historial de enfermedades mentales, diagnóstico que no comparte el Departamento de Instituciones Penitenciarias.

Por su parte, la madre del muchacho no puede comprender por qué alguien interpretaría a su hijo como una amenaza.

“Mi hijo es muy especial y todo mundo lo quería. Es muy compasivo y cariñoso”, expresó Serina Rides. “Mi hijo no fumaba, no bebía, no consumía drogas ni le gustaban las fiestas. Amaba la música y trabajar. Estaba enfocado en sus metas”.

Rides relató que el muchacho comenzó a podar césped a los 13 años con el objetivo de ahorrar dinero e iniciar su propio negocio, incluso llegando a reclutar a otros chicos de su edad.

Elijah Al-Amin iba a entrar al último año de preparatoria y estaba por cumplir la mayoría de edad el 28 de julio. El joven trabajaba en Subway, Taco Bell y buscaba un tercer empleo. Ahora, su familia se prepara para su funeral.

“Mi hijo no es agresivo, nunca estuvo en una pandilla. Es un buen chico, es mi bebé y tengo que enterrarlo”, lamentó su madre.