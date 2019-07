VIDEO:Vidente predijo cosas espeluznantes y devastadoras para California

(NOTICIAS YA).-Una vidente de Arizona transmitió un FacebookLive donde hizo impactantes predicciones para California.

Deseret Travares, de origen colombiano, leyó las cartas del tarot en plena transmisión en vivo desde su cuenta personal de Facebook y predijo cosas devastadoras para el estado dorado, según información del sitio web Chapin TV.

LEE: Incendio mató a bebé e hirió a 5 niños; sus madres estaban en un club

Como se sabe, durante los últimos días California ha sido sacudida por sismos y sus réplicas.

Expertos en meteorología alertaron sobre posibles réplicas a esos sismos que ocurrieron este jueves y viernes pasados. Aunque no dieron detalles sobre los grados o fecha aproximada.

La fuente indicó que, antes de las alertas, la vidente predijo dos terremotos próximos que serán devastadores y de los peores que se han visto en California.

LEE: Niña murió al caer de 11avo piso de crucero en Puerto Rico

Una de sus predicciones más impactantes, fue un sismo que será mucho más devastador que cualquiera que se haya registrado, uno que alcanzará los 9 o 10 grados de magnitud en la escala de Richter.

Asegura haber visto, en su bola de cristal, muchos edificios de California cubiertos con algas marinas, además de un puente famoso destruido y muchas autopistas destrozadas, el aeropuerto destruido y mucha gente atrapada.

“Temblor en California, en todo el estado, será devastador, el puente de San Francisco lo veo caído”; expuso Tavares.

LEE: Retiran gotas para ojos potencialmente peligrosas de Walmart y Walgreens

Estos desastres naturales traerán consigo enfermedades, dijo: “Van a quedar atrapados y habrá epidemias, enfermedades, pestilencia, va a ser terrible”.

Ella aseguró haber salido de California por esta y muchas otras razones, encomendada por su guía: “Muchísima gente va a morir, por eso yo no me quise quedar allá, yo no quiero ver eso”, dijo.

LEE: Esto es lo que nunca deberías comer en un buffet, revela dueño de uno

En el video, de casi 40 minutos, la vidente lanza esta y otras predicciones:

“Entra el agua a Los Ángeles. Incendios por el centro de convenciones”, asegura. “En Texas también va a temblar.”

“Parte de Centroamérica se va a caer al mar”.

“Va a haber un tiroteo en el colegio de Santa Mónica” Continuó: “No sé si es en el colegio en el Pier, ay dios parece que es el Pier. Es el Pier. (Refiriéndose al Santa Monica Pier).”

La vidente asegura que tiene poco más de un año hablando sobre este tema: “Lo que salga aquí que les sirva a mucha gente y por favor compartan el video”, concluyó.