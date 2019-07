Devolución de impuestos en la ciudad de San Diego

(NOTICIAS YA).- El condado pide a los residentes que cambien dinero no reclamado y reembolsos de impuestos a la propiedad

Un recaudador de impuestos del Condado de San Diego, Dan McAllister llamó hoy a los residentes a reclamar sus porciones de $ 703,000 con el dinero no reclamado y los reembolsos de impuestos que el condado tiene actualmente. El condado está actualmente en posesión de 1,928 reembolsos que están divididos entre el dinero no “reclamado” y los reembolsos de impuestos a la propiedad no reclamada. De acuerdo con McAllister, los reembolsos que varían en un monto de $10 a casi $14,500 deben ser reclamados antes del 6 de Septiembre.

La ley estatal ordena que el dinero que no se reclama por tres años y los reembolsos de impuestos a la propiedad que no son reclamados por cuatro años se pliegan en el fondo general del condado. De acuerdo con la oficina del recaudador de impuestos del Tesorero, se ha reembolsado aproximadamente $ 480,000 en los últimos cinco años.