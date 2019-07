Se ofrecen alimentos gratuitos para estudiantes durante el verano

(NOTICIAS YA).-

“KIDS EAT FREE” es un programa en el Valle de Coachella con el que se asegura de que todos los niños que se encuentran en vacaciones de verano siempre tengan algo que comer; durante tres horas mas de 300 almuerzos son distribuidos diariamente en diez ubicaciones, el Parque “Sunrise” en Palm Springs siendo una de ellas. Pero este programa no solamente esta beneficiando a niños pequeños.

“Estoy muy agradecida porque tengo mucha hambre y no tengo dinero asi que esto me ayuda mucho” mencino Mia González estudiante de la preparatoria de Palm Springs quién tambén es voluntaria de la biblioteca de la misma ciudad. “Hay muchos niños como yo que no tienen trabajo y este lugar nos provee comida completa” agrego Mia

Como Mía muchos adolescentes voluntarios no reciben un cheque y dependen de programas como este para contar con un alimento completo como lo pueden ser un hot dog o hamburguesa, leche, fruta y vegetales.

“Hay muchos niños que no tienen o las familias son de bajos recursos y no tienen suficiente alimento para ellos entonce el program de parte del gobierno para que ellos puedan tener sustento” Aseguró Susana Reyes empleada del distrito escolar de Palm Springs. Agrega que este año comenzó la iniciativa de ofrecer una cena a niños de ciudades como Desert Hot Springs y la Ciudad de Cathedral.

Gracias a esta iniciativa estudiantes en el Valle de Voachella no tendrán que irse a dormir con hambre.

Vara una lista completa de sitios de alimentación visite la pagina web WWW.PSUSD.US