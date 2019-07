“Espero que Trump te deporte”, dice racista a mujer por hablar español

(NOTICIAS YA).- En otro ataque racista captado en video, se puede ver cómo una mujer caucásica de Pensilvania le llama “p*ta” y le desea la deportación a una puertorriqueña que se encontraba intentando pagar en una tienda, simplemente porque la escuchó hablar español.

En las imágenes grabadas por la hispana Johanny Santana, se puede escuchar cómo ella le recrimina a la mujer racista por su actitud. Pues de acuerdo con la víctima, la mujer caucásica comenzó a decir insultos luego de que escuchó a un niño y su abuelo hablando español en el interior de la tienda.

De acuerdo con Santana, luego de pagar el niño regresó a hacerle una pregunta al cajero y fue ahí cuando la mujer que se encontraba a lado de ella comenzó a decir groserías; por lo que la puertorriqueña comenzó a grabar el incidente.

Santana, quien no habla mucho inglés pero que al ser de Puerto Rico es una ciudadana estadounidense y tiene todo el derecho de estar en EE.UU., comenzó a responderle a la mujer preguntándole si tenía algún problema con que hablaran español.

Las tensión comenzó a elevarse cuando la mujer caucásica le dijo a Santana: “No deberías estar en este país”, para después agregar: “Espero que Trump te deporte”. La víctima, claramente ofendida comenzó a llamar racista a la mujer y a maldecirla por su actitud.

Mientras Santana intentaba pagar con una tarjeta aparentemente de crédito, la mujer racista le dijo que ella sí tenía efectivo y “dinero legal, no dinero de drogas”. Santana, incrédula por las palabras ofensivas de la mujer le respondió “jód$&*” y “eres una racista”, luego de terminar de pagar.

La mujer caucásica contestó en tono de burla, llamándola “p*ta” nuevamente y diciéndole “Adiós b*tch”. Por lo que Santana nuevamente contesta “jód$&*” y comienza a irse molesta de la tienda. Antes de que termine el video se escucha cómo la mujer racista le grita: “Adiós, que tengas un buen día”.

Luego del incidente, Santana declaró que se arrepiente de haber respondido a las provocaciones de la mujer con insultos. “Lo lamento porque no quería decir eso. Me sentía impotente porque no hablo inglés lo suficientemente bien como para responderle adecuadamente”.

Desde que Trump asumió la presidencia, los reportes de crímenes de odio han incrementado en un 17%, tan solo entre 2016 y 2017; según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). De la misma forma, la dependencia indica que aproximadamente el 60% de estos fueron motivados por raza, etnia o ascendencia.

