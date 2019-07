VIDEO: Niña lame abatelenguas y vuelve a guardarlo; arrestan a su madre

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Florida fue arrestada tras grabar a su hija lamiendo un depresor lingual en un consultorio médico y luego volviendo a guardarlo en un recipiente.

De acuerdo con Tribune Media Wire, Cori E. Ward enfrenta hasta 30 años de prisión si es encontrada culpable de alterar productos para el consumo, un delito grave, indicó la Oficina del Alguacil del Condado de Jacksonville.

La mujer de 30 años fue detenida el jueves después de que circulara la grabación realizada en el All About Kids and Families Medical Center, en la que su hija aparece tocando varios de los instrumentos de madera que utilizan los médicos para revisar la garganta.

Luego, la menor de edad desconocida toma uno de estos artículos, también conocidos como abatelenguas, lo lame y vuelve a ponerlo en el contenedor. Justo arriba de ella está un gran letrero con el mensaje: “favor de no tocar los implementos médicos, gracias” en letras mayúsculas.

Antes de eliminar su perfil de Facebook, la madre intentó justificar el acto de su hija, limitándose a explicar que no fue parte de un reto viral, como si eso cambiara las cosas.

Recientemente causó polémica el caso de una joven que lamió un helado en una tienda Walmart de Texas y volvió a meterlo al congelador, así como el de otra que escupió en una botella de enjuague bucal y la volvió a colocar en el estante.

En su publicación, aseguró que el video solo sería compartido con algunos amigos cercanos a través de Snapchat, y que habría sido uno de ellos quien lo filtró.

Por su parte, el centro médico indicó en un comunicado que removió todos los artículos de la sala en cuestión e hizo una limpieza de todas las instalaciones.