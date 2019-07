Advierte sobre oruga venenosa que le clavó cientos de espinas en la piel

(NOTICIAS YA).-Un joven de Texas fue picado por una criatura venenosa después de mover la rama de un árbol.

Aroosh Sathu, de 14 años, iba de paseo por su vecindario en Southlake cuando experimentó un dolor intenso. Al mover la rama se topó con una oruga de pus (Caterpillar Puss) que le clavó sus cientos de diminutos aguijones en la piel, de acuerdo con información de CBS 11 News.

“Al principio solo me sentía entumecido, pero cuando estaba en casa, tenía un dolor intenso”, dijo. “La oruga real estaba clavando sus pelos, supongo, en dos de mis dedos”.

Esta oruga de apariencia bastante inofensiva, se describe como una bola de pelo: “Aunque parece estar cubierto por cabello, hay cientos de diminutos aguijones debajo de ese cabello”, advirtió Sathu.

Su madre llamó al North Texas Poison Center para pedir ayuda, donde le dijeron que usara cinta adhesiva para quitar las espinas y que se congelara el área para aliviar el dolor, detalla el medio de noticias.

Por su parte, la gerente de educación de salud pública en Parkland, Christina Thomas, dijo que a medida que las temperaturas aumentan, también lo hacen las llamadas al Poison Center.

¿La razón? Espeluznantes animales rastreros, arañas y serpientes peligrosas.

Y debido a que algunas de estas criaturas venenosas se parecen a las arañas comunes de casa, Thomas dijo que muchos podrían minimizar el peligro.

De acuerdo con la especialista, estas son algunas criaturas venenosas del Norte de Texas de las que debes cuidarte:

La araña reclusa parda, violinista o del rincón (Loxosceles). “Es venenosa y causa una infección en el tejido”, dijo. Cuatro serpientes venenosas: Copperheads, Cottonmouths, Rattlesnakes y Coral snakes.

“En los dos últimos años combinados, hemos recibido más de 1,500 llamadas relacionadas con mordeduras y picaduras”, dijo Thomas.

Thomas también compartió algunos consejos sobre qué hacer si estas serpientes te muerden:

No uses un torniquete o compresor elástico.

Intenta aspirar el veneno o cortar en la zona de la mordedura.

Mantén la zona afectada “limpia y seca”.

Consulta o acude a un médico.

Aunque la mejor manera de evitar las picaduras es evadir a las serpientes por completo, asegura.

Por su parte, Sathu pide que no te dejes llevar por la apariencia inofensiva de algunas especies: “Mi consejo es que no lo toques”, dijo. “Puede parecer lindo y peludo, pero en realidad no es divertido”.