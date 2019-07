Cada vez faltan más trabajadores agrícolas en Estados Unidos

(NOTICIAS YA).- El gobierno de Donald Trump ha hecho hasta lo imposible por prevenir que más migrantes lleguen al país, además de advertir la expulsión de miles que ya están aquí. La paradoja; es que Estados Unidos podría necesitar más que nunca de este sector de la población.

“Esto es lo peor que he visto en cuanto a poder encontrar equipos y trabajadores”, comentó Al Stehly, gerente de cultivo con más de 35 años de experiencia.

La causa más obvia; es el éxito del gobierno federal para desmotivar la migración hacia Estados Unidos.

“This story about deportation and everything. These are people who’ve been adjudicated to be in the country ilegal and judges have adjudicated them to be deported. That’s the roundup that ICE is doing right now. This other conversation is all rhetoric.”

El secretario de agricultura asegura que el gobierno solo se enfoca en las personas con órdenes de expulsión, pero el ambiente de tensión alcanza a todos.

“Se ve reflejado hasta en las calles, ¿no?, en el tráfico. Y muchos dicen ‘hoy perdí un día por no arriesgarme’, porque tienen familia. Y ni modo de dejar a la familia aquí; prefieren no salir a trabajar, prefieren no salir a hacer sus cosas.”, comenta un trabajador de cultivo, Ramiro Ramírez.