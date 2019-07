¿Qué hacer en caso de una redada? Taller informativo de BNHR

(NOTICIAS YA).- Los rumores sobre posibles redadas en El Paso han generado temor entre residentes de nuestra comunidad.

Mejía quien se encuentra en proceso de regularizar su estatus fue una de las tantas que acudió esta mañana al centro comunitario Socorro Ramírez en Horizon City, con el objetivo de conocer sus derechos.

La iniciativa de la red fronteriza es una respuesta ante las deportaciones planeadas en varias ciudades, aunque El Paso no es una de ellas la gente debe de saber qué hacer en caso de una redada.

“Tienen derecho a no abrir una puerta si no hay orden de un juez, o por ejemplo que pueden permanecer callados y no tienen que contestar preguntas o que si son arrestados pueden llamar a un abogado, es un derechos constitucional es un derecho justo y es lo que le estamos enseñando a la persona.” Señaló Fernando García director de BNHR.