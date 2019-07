Un niño es el tercer caso de sarampión en El Paso

(NOTICIAS YA).- Este lunes se confirma el tercer caso de sarampión en El Paso.

Las autoridades de salud reportan que un menor de edad dio positivo en la prueba contra esta enfermedad, después de que la semana pasada dieran a conocer otros dos caso después de 25 años.

Recuerde que el sarampión es una enfermedad respiratoria que es altamente contagiosa y que se propaga a través de la tos y los estornudos, pero se puede prevenir mediante una vacuna.

“La vacuna contra el sarampión, es una de las vacunas más efectivas que existen, la primera dosis confiere una inmunidad de hasta 93 por ciento. Si se aplican las dos dosis entre los cuatro y seis años va a conferir una inmunidad de hasta el 97 por ciento”.

Si tiene algún tipo de síntoma consulte de inmediato a su médico familiar.

También consulte a su médico sí estuvo en alguno de estos lugares donde acudieron los afectados en especial durante la hora que especifican.

6/27/19 Neighborhood Walmart (10301 Alameda) 1:00 p.m. – 5:00 p.m.

6/28/19 Subway at Ft. Bliss (1333 Cassidy) 5:00 p.m. – 7:00 p.m.

6/29/19 Bassett Place Mall-Target, Kohl’s, Jewelry Box 6:00 p.m. – 9:00 p.m.

6/30/19 Ft. Bliss PX, Exchange, Food Court 12 p.m. – 4:30 p.m.

7/1/19 Walmart at Americas (9441 Alameda) 4:00 a.m. – 6:00 a.m.

