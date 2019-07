VIDEO: Comité pro-inmigrante le dice “basta” al presidente Trump

(NOTICIAS YA).- “¡Basta!”, es el mensaje que el recién formado Comité de Solidaridad con México y Pro-Inmigrante busca enviar al presidente Trump.

Un mensaje al cual se han adherido diferentes organizaciones y activistas en el sur de California, quienes se reunieron en la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de Riverside para buscar estrategias de defensa para el migrante durante las anunciadas redadas en los Estados Unidos.

“Estamos aquí para organizarnos y movilizarnos para prevenir ataques a los migrantes y prepararnos para manifestar nuestro descontento, no solo en el contexto presente sino también en el futuro”, explicó el politólogo Armando Navarro.

VIDEO: Crean coalición de emergencia en pro de los migrantes

El académico recuerda los grandes movimientos a favor de los derechos de los jornaleros encabezados por César Chávez, así como aquellos en contra de la propuesta 187 en California. Navarro agrega que últimamente la comunidad latina ha mostrado una conducta de indiferencia a los ataques que sufren los migrantes, y las movilizaciones han sido pocas.

“Estamos contentos con la carne asada, las cervezas, el fútbol soccer el fin de semana… están gozando del materialismo y no les importa. Ese es el enemigo que enfrentamos y, si no lo cambiamos, Trump va a triunfar en el 2020. Si no nos cuidamos va a ser reelegido y el voto latino es crucial”, advirtió.

LEE: Recibió disparo mortal tras atacar un centro de detención de inmigrantes

A la convocatoria se unieron jóvenes como Samantha Rodríguez, quien a sus 15 anos y tras vivir la detención de uno de sus familiares por parte de agentes de inmigración, busca aprender y educar a otros jóvenes sobre cómo defender a sus familias durante las redadas.

“Quiero ayudar a mi gente y darles estrategias y planes, que sepan sus derechos y estén alerta de toda la información. Quiero ser la voz de los niños más jóvenes por que a veces no pueden hablar por que les da miedo que algo le pase a su familia”, expresó.

Miedo que según abogados ha sido el motivo para que muchos indocumentados se acerquen a ellos para regularizar su estatus en el país.

LEE: Alzan su voz en contra de los centros de detención de inmigrantes

Ahora, el comité espera unir a más grupos en todo el país para formar un frente más fuerte en contra de la retórica antiinmigrante del presidente Trump.