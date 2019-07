Belinda cenaba en Colombia y sorprendió a todos con canción mexicana

View this post on Instagram

Nuestra estrella siempre brilla e ilumina todo y todos a dónde llega. 🙏🏻🙌🏻 @belindapop 🌟 ❤️ Y de una cena con ella en Colômbia las cosas terminaron así. 😍 Jajajaja ¡REINA! 👑 👏🏻👏🏻👏🏻 #ComoQuienPierdeUnaEstrella 🎵 #Belinda #BelindaPop #Beli #BelindaPrincesaDelPopLatino #PrincesaBelinda #BeliFans #GanandoComoSiempre #PrincesaDelPop #BeliFan #PrincesaDelPopLatino #PopStarBelinda #PopStar #LatinPopStarBelinda #LatinPopStar #Singer #Top #Model #Actriz