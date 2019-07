Continúan las manifestaciones en Puerto Rico

(NOTICIAS YA).-Miles de puertorriqueños continúan en las calles de San Juan exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. En la ciudad de Orlando también se reportaron manifestaciones.

En una rueda de prensa esta mañana, el mandatario aseguró que no renunciaría al cargo y le mandó un mensaje a los medios de comunicación.

“Yo no he cometido actos de corrupción, yo cometí actos impropios. Yo sé que he ofendido a medios de la prensa y a ellos mis disculpas,”