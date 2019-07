VIDEO: Perro callejero desató la correa de otro y lo puso en libertad

(NOTICIAS YA).- En uno de esos momentos que nos recuerdan por qué los perros son un regalo del universo que no merecemos, un video captó a un inteligente can que no se detuvo hasta que logró desatar a un perro que se encontraba amarrado afuera de un local.

Los hechos ocurrieron en Novorossiysk, una ciudad ubicada en suroeste de Rusia que además es uno de los principales puertos del mar Negro. En el video se puede ver cómo un perro callejero intenta desatar a un pitbull que se encontraba amarrado, aunque éste no parecía estar en mucho apuro por ser libre.

Después de varios intentos jalando la correa con el hocico, el perro rebelde finalmente logró poner al otro en libertad e inmediatamente comenzó a jalar su correa para que ambos pudieran huir de la escena.

Pero los canes no llegaron demasiado lejos, pues fueron detenidos por algunas personas que se encontraban cerca, quienes regresaron a pitbull a donde se encontraba, frutando los esfuerzos de liberación por parte del inteligente animal.

