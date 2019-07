Antes de morir anciano pagó la universidad de 33 jóvenes necesitados

(NOTICIAS YA).- Un anciano de Iowa cambió la vida de un grupo de estudiantes necesitados, pues antes de morir pidió que se usaran los ahorros de toda su vida para pagar las inscripciones universitarias de 33 jóvenes de bajos recursos a quienes no conocía.

LEE: Billonario pagará las deudas escolares de una generación de graduados

De acuerdo con Kira Conrad, hace 4 años recibió una llamada de un abogado representando a un hombre llamado Dale Schroeder. El representante le informó que el último deseo de su cliente era mandar a jóvenes de pueblos pequeños de Iowa a la universidad.

Esto fue una gran sorpresa para Kira, quien creció en un hogar con una sola figura de autoridad, por lo que nunca fue opción que pudieran pagar la universidad de ella y sus 3 hermanas. La joven creía que no iba a poder continuar con sus estudios y mientras se preparaba para decirle a su familia, fue que recibió las noticias del generoso donativo de Schroeder.

Dale Schroeder era un carpintero que trabajó durante 67 años en la misma compañía, tiempo durante el cual ahorró gran parte de sus sueldos. Su vida fue bastante sencilla y de acuerdo con su amigo y abogado, Steve Nielsen, cuando el anciano falleció en 2005 no tenía muchas pertenencias.

El generoso hombre solo poseía dos pares de pantalones, uno para el trabajo y otro para la iglesia; así como una vieja camioneta Chevy. Pero a pesar de las apariencias Schroeder tenía mucho dinero en el banco.

LEE: Chobani pagó las deudas de cafetería de más de 1,600 estudiantes

“Estaba un poco curioso”, expresó Nielsen sobre el momento en el que su amigo le expresó su último deseo. “Le dije ‘¿de cuánto estamos hablando Dale?’ y me dijo ‘Oh, un poco menos de $3 millones’ y casi me caigo de mi silla”.

Al momento de su muerte Schroeder dejó como instrucción que se usara el dinero para mandar a la universidad a chicos que no tuvieran otra forma de pagarla. Esto benefició a los más de 30 estudiantes que recibieron $80,000 cada uno para sus gastos universitarios. “Que un hombre que nunca me conocerá, me dé básicamente un viaje completo a la universidad, eso es increíble. Eso no pasa”, dijo Kira.

De acuerdo con su obituario, Schroeder murió sin dejar descendencia. Sin embargo la pasada noche del sábado 13 de julio, los 33 estudiantes a los que el generoso carpintero llevó a la universidad se reunieron para rendirle honor a su benefactor, llamándose a sí mismos “Los hijos de Dale”.

LEE: Vivía en un auto, se graduó con honores y ahora irá a la universidad