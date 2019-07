Estudio: Latinas tienen más partos prematuros desde elección de Trump

(NOTICIAS YA).- De acuerdo con un estudio publicado este viernes 19 de julio, la elección presidencial estadounidense del 2016 en la que Donald Trump asumió el cargo, puede estar ligada a una aumento de partos prematuros entre las mujeres de la comunidad latina en Estados Unidos.

Durante los 9 meses después de noviembre de 2016, se registró un aumento del 3.2% al 3.6% en nacimientos antes de tiempo. El estudio publicado en el diario médico JAMA Network Open sugiere que esto sobrepasó los niveles de partos prematuros que se esperaban si la elección no hubiera ocurrido.

Los resultados de los partos han sido utilizados por mucho tiempo en investigaciones médicas, como indicadores de altos niveles de estrés entre las poblaciones de mujeres. En el caso de los partos prematuros, estos están particularmente ligados con el estrés de la madre.

“Debido a que las madres y niños están particularmente vulnerables al estrés psicosocial, nuestros hallazgos sugieren que las campañas políticas, retórica y normas puedes contribuír a niveles elevados de partos prematuros”, declaró Alison Gemmill, una profesora asistente de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg en Baltimore y primera autora del estudio.

La investigación muestra solamente una asociación entre partos prematuros en mujeres latinas y la elección; no indica si la elección causó directamente algún resultado negativo en los partos. Para determinar esto se necesita estudiar otras variables.

El estudio analizó datos mensuales sobre partos prematuros en EE.UU. de enero de 2009 hasta julio de 2017; en 32.9 millones de partos en total. La información fue obtenida directamente de la base de datos en línea WONDER, de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Los investigadores establecieron como partos prematuros a aquellos que toman lugar antes de las 37 semanas de gestación. A partir de eso separaron a las madres que se identificaron como hispanas en el acta de nacimiento de los niños.

Con esta información se calculó cuántos partos prematuros se esperaban entre 2009 y 2017 si el clima político en torno a la elección presidencial hubiera sido diferente. A partir de esto se determinó que de noviembre de 2016 a julio de 2017, se registraron 2,337 partos prematuros más de los esperados entre las mujeres latinas.

Cabe señalar que el estudio tiene algunas limitantes, como el hecho de que no se se hizo distinción entre aquellas mujeres de la muestra nacidas en EE.UU. y las que nacieron en otros países. Además la asociación, no siempre indica causalidad. Esto significa que no porque dos cosas estén relacionadas, significa necesariamente que una causó la otra.

Sin embargo, este no es el primer estudio que hace una relación entre estos dos factores. Otra investigación publicada en 2018 en el Diario de Epidemiología y Salud de la Comunidad, liderada por Nancy Krieger, una profesora de epidemiología social en la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan en Boston; llegó a conclusiones similares tomando como muestra un área en específico.

Tan sólo en la ciudad de Nueva York el patrón general de partos prematuros aumentó significativamente del 7% al 7.3% entre el periodo de la nominación presidencial de 2016 y después de la inauguración. En este caso también se encontró que el incremento más dramático fue entre las mujeres latinas.

