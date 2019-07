Madres de Orlando desesperadas por la desparación de su hija

(NOTICIAS YA).- Una familia hispana de Orlando está desesperada por la desaparición de Bianca Janee Fernández, de 26 años. La mujer fue vista por última vez por Chasity Fernández y Lorraine Ortega, sus madres, en el mes de mayo. Luego, viajó a Miami y, según los familiares, estaba en la compañía de dos amigos, un hombre y una mujer. Sin embargo, se mantuvo en contacto telefónico hasta el 8 de julio.

Desde entonces, no han tenido más noticias. Por eso, ambas mujeres viajaron a Miami y recorren los lugares en los que creen que su hija podría estar al igual que las calles de la ciudad en busca de alguna pista que las lleve a dar con el paradero de Janee. Además, con el objetivo de que su mensaje llegue a más personas contactaron a Univision Orlando.

En entrevista telefónica con Univision Orlando, Lorraine explicó que su hija había sido internada en un hospital psiquiátrico en Miami. Desde el centro de salud, recibió una llamada de Janee, quien aseguró que, supuestamente un oficial de policía la había llevado e ingresado en el centro tras haberse arrojado de un puente. Esta no sería la primera vez que la mujer estaba en un hospital psiquiátrico. Ya había sido recluida antes de los 21 años, ya que había ingerido droga, y su reacción no había sido buena.

“Ella habló con nosotros y estaba diciendo que nos tenía que decir lo que había pasado, y que era que se tiró de un puente […] nosotras le preguntamos ‘¿por qué te tiraste de un puente?”, relató la madre conmocionada. Entonces, la mujer afirmó que había saltado ya que “se veía algo divertido de hacer”.

La mujer desparecida le dijo a sus familiares que había visto a “unas personas en Jet Ski y yo quería alcánzalos…. y nosotros…ok… pero eso no eso no es normal. ¿estás bien? Y ella si mami”, explicó Lorraine.

Después del día ocho [de julio] no se ha comunicado con nadie, por ningún lado por ningún método, por nada, y es bien raro porque nosotros siempre mantenemos comunicación. Ella sí, no lo mantiene con nosotros lo mantiene con su mejor amiga, de cualquier manera”, relató la madre.

Lorraine aseguró que no es normal que su hija permanezca tanto tiempo sin comunicarse. Janee trabajaba como bailarina en los clubs The Climax y The Office, en Miami, según explicó Ortega.

“No importa qué, estamos aquí, te amamos, te queremos en casa, no nos importa cuál sea la situación que hayas hecho, solo te quiero en casa, a casa te quiero a salvo. Te extrañamos y te amamos”.

Fernández tiene un tatuaje de Hello Kitty en el antebrazo y otro tatuaje en el hombro.

Si, tienen más información sobre este caso por favor contacten a Crimeline al 800 423 8477 o al 9-1-1

Esta historia fue trabajada por Esther G. Báez, estudiante de periodismo de la San Francisco State University.