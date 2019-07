Reportan pelea entre superintendentes afuera de Whataburger

(NOTICIAS YA).- La investigación de la policía, reporta un altercado entre el superintendente de Ysleta y el de Socorro.

De acuerdo a la denuncia, el supuesto agresor a quien identifican como el superintendente de Ysleta, Xavier De La Torreo al parecer le dio un cabezazo al superintendente de Socorro, José Espinoza afuera de un restaurante de Whataburger en San Antonio. Esto de acuerdo al reporte policiaco obtenido por El Paso Times.

El incidente ocurrió el 13 de junio a la una de la mañana mientras los dos se encontraban en una conferencia de liderazgo. La discusión inició cuando De La Torre le hizo una pregunta en relación a su atuendo. Cuando supuestamente Espinoza le pidió que le repitiera la pregunta, nuevamente la hizo pero le agregó la agresión. Espinoza mencionó que en defensa propia lo empujó dejándolo en el suelo.

El vocero de Socorro anunció que Espinoza no resultó herido y decidió no presentar cargos. Por su parte en Ysleta decidieron no dar comentarios en asuntos personales.

