Venezolanos decepcionados con Trump por negar TPS

(NOTICIAS YA).-La comunidad venezolana se encuentra indignada tras la decisión del Presidente Trump de no aprobar el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El legislador de la Florida Carlos Guillermo Smith junto al congresista Darren Soto se reunieron con líderes comunitarios venezolanos del estado para expresar su apoyo tras la negativa de la administración Trump de ofrecer un TPS.

“No me sorprende que la administración Trump no quiera ofrecer un Estatus de Protección Temporal a los venezolanos. No me sorprende porque su política de inmigración se reduce a dos conceptos: construir un muro y enviarlos de vuelta,”