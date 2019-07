Continúan casos de vandalismo en San Diego con pistolas de postas

(NOTICIAS YA).- Ya son decenas de casos y la policía sigue sin pistas de quién o quiénes son los responsables de causar miles de dólares en destrozos a vehículos y negocios alrededor del condado de San Diego.

El hermano de Darío estaba por salir de su casa cuando se percató que el vidrio del lado del conductor y el parabrisas estaban quebrados. Daños que costarán entre 300 y 700 dólares reparar.

“You just don’t plan for something like that. Next thing you know you gotta get something fixed”

La policía hasta el momento no puede confirmar que los casos están relacionados; pero desde el 10 de julio se han registrado casos en Hillcrest, Mission Hills, Point Loma, Midway District, National City, y más recientemente en Coronado y el centro de San Diego, en donde 2 personas resultaron lesionadas.

La única pista, es la de este vehículo blanco -posiblemente un Chrysler 300- desde donde presuntamente se realizaron los disparos.