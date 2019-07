Continúa lucha por TPS para venezolanos

(NOTICIAS YA).-La aprobación del TPS en la cámara baja del congreso podría ser considerado un primer paso. Organizaciones en defensa de los inmigrantes venezolanos se expresan ante este logro.

Serían al menos 18 meses de legalidad lo que está previsto en el proyecto de ley para el TPS. El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, conversó con la directora de la organización We the People of Venezuela Marlene Bello.

“Hay un asentamiento venezolano inmensamente grande, pero un volumen inmensamente grande de personas que no tienen ningún tipo de estatus, ningún tipo de protección: no están bajo petición, no tienen absolutamente nada. Están totalmente illegal,”

Dijo Bello.

Existen venezolanos que realmente, su única alternativa para permanecer en el país es a través del TPS.

“Podría ser muy importante para mí, ya que yo no podría regresar a Venezuela. No quiero regresar a Venezuela. Tengo una hija de 6 años que esta aquí en el país,”

Dijo Stuart Castro, inmigrante venezolano.

“Realmente es doloroso. Siento que podemos hacer más para ayudarlos. Me pesa el corazón que hay tanta gente sufriendo,”

Dijo Solange Lira, ciudadana venezolana-americana.

La representante de esta organización, la cual tiene sedes en Orlando, Miami y Tampa indicó que continuarán en la lucha hasta lograr la aprobación del TPS.