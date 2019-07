VIDEO: Buscan a ladrones que se robaron cientos de dólares en miel

(NOTICIAS YA).- Las autoridades del Condado de Polk, en Florida, están en busca de tres ladrones de miel y no, Winnie the Pooh no es uno de ellos.

La Oficina del Alguacil en la localidad, a través de una publicación en su página de Facebook, utilizó el humor para llamar la atención de la comunidad a un extraño atraco, sucedido en la tienda Struthers’ Honey, ubicada en Lake Wales.

Este negocio recurre al llamado “sistema del honor”, que consiste en pagar por los artículos a pesar de la nula supervisión.

Los contenedores de miel, de distintos tamaños, se encuentran en una habitación en la que no está presente empleado alguno. Cada botella está marcada con el precio que debe pagarse, y el cliente debe dejar la cantidad exacta en una caja frente al estante.

Sin embargo, en al menos dos ocasiones, algunas personas se llevaron mucha más miel de la que pagaron. El 6 de julio, dejaron 13 dólares y se llevaron mercancía valuada en 373 dólares, mientras que el 14 de julio se llevaron 420 dólares en miel y solo dejaron un billete de cinco dólares.

Las autoridades incluyeron en la publicación un video que muestra a los tres sospechosos entrando al lugar, y piden a la comunidad les ayuden a identificarlos.

Las maneras de hacerlo son: contactando al detective Gaylord al 863-678-4115 o de forma anónima con Heartland Crime Stoppers al 1-800-226 TIPS (8477); si la información resulta en un arresto, el reportante es elegible para una recompensa monetaria.

Asimismo, se puede hacer un reporte escribiendo en la sección “Submit a tip” del sitio heartlandcrimestoppers.com o descargando la aplicación gratuita P3tips para celular o tableta.