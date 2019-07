Inauguran escuela móvil para ayudar a niños migrantes en la Frontera

(NOTICIAS YA).- El pasado lunes 15 de julio la organización californiana Yes We Can inauguró una escuela móvil, la cual tiene como objetivo proveer de educación a los niños migrantes esperando en la frontera de México con Estados Unidos.

De acuerdo con Estefania Rebellón, actriz y fundadora de la organización, el objetivo de este proyecto es dar educación de manera gratuita a los hijos de migrantes. Es por eso que transformaron un autobús para acondicionarlo como una escuela móvil con una capacidad de hasta 60 estudiantes, ubicado en el exterior del refugio “Una Luz de Esperanza” en la ciudad de Tijuana, México.

La iniciativa parte de la necesidad de apoyar a estos pequeños en situaciones vulnerables, muchos de los cuales huyeron de sus países de origen con el objetivo de migrar a EE.UU. en busca de una mejor vida.

“Pensamos: vamos a construir un bus, vamos a llegar a donde está la necesidad”, expresó Rebellón sobre la idea de este proyecto. La activista indicó que además de proporcionar educación, quieren brindar ayuda psicológica y emocional a estos pequeños que en su largo camino a la frontera han sufrido de violencia, hambre, inseguridad y abusos.

Tras haber convivido con niños migrantes en un viaje a Honduras, Rebellón se dio cuenta de la necesidad que tienen estos pequeños de recibir educación mientras están en el proceso migratorio. “La mayoría no sabía leer, no sabía escribir, ni resolver problemas básicos”, recordó la activista sobre su viaje al país centroamericano.

Rebellón también habló sobre su propia experiencia como migrante, pues en su infancia tras mudarse de Colombia a EE.UU., descubrió el santuario que podría ser la escuela. “Era para mi el lugar más feliz, tenía mis amigos, deportes y era un lugar para distraerse de la situación que estábamos viviendo y de la confusión que genera tener que dejar tu hogar”, es por eso que decidió hacer algo para que estos niños tuvieran la misma oportunidad.

Si quieres apoyar a que este proyecto siga en pie, puedes hacerlo a través de su página de GoFundMe haciendo clic aquí, o realizando donaciones vía Venmo a la cuenta @YESWECANDONATIONS. Los fondos recolectados serán utilizados para instalar un jardín de juegos, una puerta y una cerca alrededor de la escuela.

