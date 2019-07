¿Qué significa ser pansexual?

(NOTICIAS YA).-La palabra pansexual ha estado entre los términos más buscados en Google desde que estrellas como Miley Cyrus, y más recientemente Bella Thorne lo usaran abiertamente.

De acuerdo con información de CNN, el concepto de pansexualidad ha existido desde la época de Sigmund Freud, pero desde que la estrella del pop se declaró pansexual en una entrevista con la revista Paper, se volvió a poner de moda.

Dijo “estoy abierta a todo aquello que conlleve consentimiento y que no involucre a un animal y siempre y cuando todos sean mayores de edad. Todo lo que sea legal, me parece bien. Vamos, estoy de acuerdo en intentarlo con cualquier adulto, cualquier persona mayor de 18 años que quiera amarme. No me identifico como chico o chica y no necesito que mi pareja se identifique como chico o chica”.

“Me gustan las chicas sexis, me gustan los chicos sexis”, dijo. “Me gusta lo sexi en general, ¿sabes?”, dijo por su parte Thorne.

Los expertos y los sociólogos dicen que estas descripciones resumen la interpretación contemporánea de lo pansexual, a lo que a veces se llama omnisexual, indicó el medio de noticias.

Es casi la descripción más amplia posible respecto a quién te atrae sexualmente, que es justamente lo que llama la atención de una generación más joven que se siente cómoda con la fluidez de género y a la que no le gustan mucho las etiquetas.

Primero tienes que saber que el término pansexual se compone con el prefijo pan-, que significa todo y la palabra sexualidad.

Lo anterior indica que la gente que se considera pansexual no restringe su sexualidad:

Al género opuesto (heterosexualidad)

Al mismo género (homosexualidad)

Hombre y mujer (bisexualidad)

Sigmund Freud popularizó el término pansexualismo a principios del siglo XX, que usó para describir la postura de que la mayoría de las conductas humanas derivan de los instintos sexuales, explicó Justin R. Garcia, profesor asistente de Estudios de Género e investigador del Kinsey Institute de la Universidad de Indiana, Estados Unidos.

Actualmente, el término pansexual se usa para describir una atracción romántica o sexual centrada en las cualidades más que en el sexo o el género.

En otras palabras, alguien que se considera pansexual es capaz de sentir atracción por varios sexos e identidades de género, dijo David Bond, vicepresidente de programas de Trevor Project, un grupo LGBT de intervención en crisis.

Pansexual es diferente de la bisexualidad

La bisexualidad se refiere a las personas que se sienten atraídos a los hombres y a las mujeres. La pansexualidad ha surgido como una categoría que incluye a todos los demás.

Sin embargo, la distinción entre pansexual y bisexual sigue abierta a discusión.

