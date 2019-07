VIDEO: Llanta rebota en autopista hasta impactar de frente con auto

(NOTICIAS YA).- Un inusual accidente se registró en una autopista de Nueva Jersey luego de que un neumático rodara y rebotara entre los autos hasta impactar de frente a uno; todo quedó grabado en video.

No está claro de donde salió el neumático que rodó por la Ruta 440 esta semana, pero sí los daños que causó.

Los pasajeros de un vehículo lograron grabar el impactante momento en que el neumático se impacta con un auto en el sentido contrario al que viajaban.

En los primeros segundos de la grabación se ve a la llanta rodar al paso del vehículo en que están tomando el video, poco después rebota y brinca la barrera que divida el sentido en los carriles de la autopsita.

La rueda brincó hasta impactarse de vehículo en donde viajaba la familia Rice.

John Rice, un oficial en Piscataway, conducía un Jeep detrás de su esposa Allison y sus tres hijos pequeños.

“Al principio pensé, por favor, no golpeen a mi esposa, mi esposa está en el auto frente a mí, tres niños en el auto y eso me pasaba por la cabeza, por favor no la golpeen”, dijo John el jueves ABC.

Pero la llanta pasó por el vehículo de Allison para luego impactarse en el parabrisas del Jeep que conducía John.

“No me di cuenta en ese momento, pero golpeó la parte trasera del auto de mi esposa y vino directamente hacia la parte delantera de mi Jeep”, relató John.

El hombre no tuvo tiempo para reaccionar y tratar de esquivar el neumático. Tras darse cuenta del impactó, Allison temió que su esposo estuviera muerto.

Increíblemente, John no resultó gravemente herido.

Las autoridades sospechan que la llanta provenía de un camión volquete, mientras la familia Rice quisiera saber qué camión volquete es responsable de su aterrador viaje.

La Policía Estatal de Nueva Jersey está investigando para averiguar de dónde vino el neumático.