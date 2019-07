Asesino del Gilroy Garlic Festival identificado como joven de 19 años

(NOTICIAS YA).- El sospechoso del tiroteo en el Festival del Ajo de Gilroy que mató a 3 e hirió al menos 15 personas este domingo por la tarde, ha sido identificado por las autoridades como Santino William Legan, de solo 19 años.

La policía disparó y mató a Legan, pero las autoridades dicen que la escena del crimen sigue activa y están investigando la posibilidad de un segundo sospechoso.

Este lunes por la mañana, un día después de la masacre, se encontraron varios autos de la policía en la casa del padre de Legan en Gilroy, California.

La policía respondió a un llamado de emergencia en Gilroy Garlic Festival en el norte de California, donde a casi 20 minutos antes de terminar el festival se escucharon disparos y se vio gente huyendo.

Entre los muertos hay un niño de 6 años identificado como Stephen Romero, según informes de prensa. Quince personas resultaron heridas, pero no estaba claro cuántos de ellos recibieron disparos o resultaron heridos por la multitud de transeúntes que intentaban huir, según la policía. Una persona estaba en estado crítico, dijo una portavoz del hospital.

Legan tenía una página de Instagram con solo tres publicaciones. Entre esas publicaciones, realizada días antes del tiroteo y dos publicadas el domingo.

Un poco antes del tiroteo, Lagan público una de la más inquietantes donde dijo, “Ayyy, tiempo del festival de ajo. Vengan a emborracharse con basura a sobreprecio”.

Legan también publicó sobre un libro de partidario blanco marginal escrito en 1890. El anarquista individualista, historiador revisionista y negador del Holocausto James J. Martin llamó al libro, “… una de las obras más incendiarias que se haya publicado en ningún lugar”.

Legan citó el libro en una publicación acompañada de un letrero de Smokey the Bear sobre peligro de incendio. Él escribió: “Read Might Is Right by Ragnar Redbeard. ¿Por qué hacinamiento en las ciudades y allanar más espacio abierto para dar cabida a las hordas de mestizos y ca&^%^& blancos de Silicon Valley?

