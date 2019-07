Choferes y repartidores quieren mantener su flexibilidad laboral

(NOTICIAS YA).- Trabajadores de servicios de viajes compartidos o repartidores de comida como uber o lyft; están levantando la voz por una propuesta de ley estatal que podría cambiar la forma en la que trabajan y quitarles uno de los mayores atractivos de este tipo de empleos.

Desde su creación hace algunos años, las empresas de viajes compartidos y repartidores de comida se han promovido como una alternativa de trabajo para quienes quieren ganar un dinero extra, sin sacrificar su tiempo.

La representante de la Coalición “Soy Independiente”, menciona que la nueva ley cambia drásticamente la definición de lo que es un contratista independiente en cualquier industria del estado y los clasifica como empleados.

“Más que todo es la flexibilidad. yo soy padre de familia, así es que poder tomarme los días que yo necesite, ya sea para una vacación o una emergencia.”, menciona un trabajador de Postmates, Gabriel Figueroa.

Y es que una vez que sean considerados empleados formales; terminarían por completo con la flexibilidad del trabajador.

Las compañías estarían obligadas a cumplir con otras leyes de California respecto a salarios y horario. Ya sea obligarlos a tomar descansos cuando no los necesitan; o castigarlos por no presentarse a trabajar.

“Porque muchas de las veces las cosas pasan a última hora o emergencias y no hay la habilidad o la oportunidad de avisar con tiempo. entonces el hecho de que yo puedo simplemente agarrar mi aplicación, apagarla y ya atender a mis necesidades.”

Pero además de las emergencias; el ser un contratista independiente les permite a los trabajadores tener la libertad para cualquier cosa que ellos decidan.

“De hecho me ha abierto las puertas muchísimo. Porque ya ahorita a mi edad -tengo 37 años- he podido regresar a la escuela.”[…]“Si la escuela es de día pues trabajo de noche; si la escuela es de noche, trabajo de día. Y pues eso me ha ayudado mucho porque ahora sí siento que voy a terminar la escuela”.