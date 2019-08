(NOTICIAS YA).-Una vez más la iglesia de dios el Elyon abrió sus puertas a decenas de familias de centro américa y Ecuador que llegaron al país en busca de asilo.

Las familias cuya travesía inicio hace casi un mes ya se encuentran en un lugar seguro donde podrán recibir 3 comidas diarias, y un techo donde dormir; tras pasar carencias en un albergue en México en el cual permanecieron en promedio 4 días.

“Es un enorme cambio de veras estuvimos haya casi 3 días y no teníamos alimentos, sin comer, hubo personas que nos compartían un poco de lo que llevaban, galletitas, un poco de agua.” Señaló Lidia Villagran, inmigrante originaria de Guatemala.

Lidia llegó a los Estados Unidos con su esposo e hijas de 3 y 8 años huyendo de Guatemala.

Con una sonrisa en el rostro aseguro que el trato hacia los inmigrantes por parte de autoridades migratorias ha cambiado.

“La verdad me trataron excelente, no me lo esperaba fue una sorpresa para nosotros y nos sentimos muy bien muy agradecidos con esta oportunidad.”