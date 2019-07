La verdadera razón por la que los aguacates están subiendo de precio

(NOTICIAS YA).- ¿En tu última visita al mercado te topaste con una mala sorpresa al ver el precio de los aguacates y no entiendes qué está pasando? Si has ido a hacer las compras recientemente tal vez te has dado cuenta que los precios de este alimento han aumentado demasiado y lo más probable es que esto seguirá pasando.

Pero a diferencia de lo que muchos pueden pensar la razón no son los aranceles a productos de importación que ha impuesto Trump. En realidad hay varias razones por las cuales el precio de este fruto ha y seguirá incrementando durante las próximas semanas.

De acuerdo con el vicepresidente y analista de Rabobank, David Magaña, durante la primera semana del pasado julio la venta al mayoreo de aguacates medianos de México era un 129% más cara que en julio de 2018. Asegurando que este es el precio más alto en al menos una década.

Esto quiere decir que a mediados de este año la venta al mayoreo de una caja de 25 libras de este aguacate estaba en $84.25; comparado con el precio de $37 que tenían el 4 de julio de 2018. Esta situación ya está siendo reflejada en la venta al minoreo en tiendas de alimentos.

Según un reciente reporte semanal del Departamento de Agricultura, el pasado 5 de julio en EE.UU el precio al minoreo de un aguacate Haas en promedio era de $2.10; cuando el 6 de julio de 2018 era de $1.17.

Magaña indicó que esto se puede deber a 3 razones. En primer lugar está el aumento de la demanda global de aguacate, incluyendo a los consumidores de Estados Unidos.

Después está el hecho de la temporada de aguacates en California está a punto de llegar a su fin y fue la cosecha más pequeña en más de una década.

Finalmente el incremento en precios se debe a la producción por temporadas en México, el principal proveedor de frutas y vegetales de EE.UU., del cual vienen el 90% de los aguacates que consume el mercado estadounidense.

A pesar de que Magaña indicó que la posibilidad del cierre de la frontera y las amenazas de Trump sobre el incremento en los aranceles en productos de importación mexicana, contribuyeron al aumento en los precios de los aguacates; ahora la situación se debe principalmente a la combinación de oferta y demanda.



Esto no quiere decir que los precios se quedarán así para siempre, sólo hasta que la producción mexicana se estabilice nuevamente dentro de 3 a 4 semanas, cuando la oferta sea proporcional a la demanda.

