Organizaciones se unen para promover convertirse en ciudadano

(NOTICIAS YA).- Univision San Diego y Alianza San Diego se unieron en un esfuerzo para despejar cualquier duda que la comunidad pudiera tener y que pudiera ser la diferencia para motivarse a solicitar la ciudadanía.

“Es importantísimo que nuestra gente esté informada y sepa cómo hacerse ciudadano. Hemos tenido llamadas de gente que llevan 30, 40 años como residentes permanentes, pero sin la ventaja de ser ciudadanos”, comentó la abogada de inmigración Dulce García.

Pero la constante ofensiva del gobierno de Donald Trump a la comunidad inmigrante en este país; ha inspirado a residentes a querer naturalizarse; como el caso de Rosalío, con casi 30 años como residente permanente.

VIDEO: Ayuda en línea; expertos asesoran preguntas sobre ciudadanía

“Por el cambio de leyes que está sucediendo actualmente. Y entonces pues a mi me motivó. También la motivación de mi esposa que me dijo ‘pues hasta ciudadano porque no va haber otra’”, comenta Rosalío.

“Pero también hay mucha mala información porque hay mucha gente que califica para tomar el examen en su idioma natal”, agrega García.

Las personas que tienen más de 15 años como residentes permanentes y tienen más de 55 años de edad; o 20 años como residente y 50 años de edad, son elegibles para presentar el examen de ciudadanía en su idioma.

LEE: Cómo prepararse para el examen de ciudadanía

Pero además de ser permanente; la naturalización ofrece el beneficio de la tranquilidad.

“La manera de vivir yo creo que sería un poco mejor pues, porque ya sin temor. A lo que pasaría diferente las leyes que van surgiendo año con año.”, agrega Rosalío.

“Aquí en San Diego estamos mirando un promedio de 6 meses a 11 meses y medio para completar este proceso de ciudadanía. Y si lo están pensando ahora es tiempo,ahora es cuando buscar esta información, ahora es cuando aplicar para poder ser votantes el próximo año.”, explicó la gerente de integración para migrantes de Alianza San Diego, Itzel Maganda.