Proyecto solidario para ayudar y educar sobre la espina bífida

(NOTICIAS YA).- Desde muy joven la puertorriqueña Laurita Tellado se considera una activista que lucha por educar y ayudar a las personas que sufren la condición de espina bífida. Además de tener la condición, no la ha cesado su batalla de concienciación. Utilizando la escritura como aliada, Tellado logró informar y conectarse con el público a través de su blog. En el 2014 Tellado decidió convertir su presencia virtual en algo más concreto y fundó The Laurita Spina Bifida Project, una organización sin fines de lucro. Tellado pudo vencer varios retos gracias al apoyo de su familia, pero ahora quiere ayudar ella a aquellos que no tengan la misma suerte.

Por eso, este jueves 1 de agosto a las 6:30 p.m. su organización va a ser anfitriona de un evento social para la recaudación de fondos. El evento será organizado en el restaurante La Bucherie, que se encuentra en 7625 Turkey Lake, en Orlando. Con los fondos recaudados, la organización de Tellado podrá ayudar a personas que viven con espina bífida e hidrocefalia en países en desarrollo, proporcionando productos médicos desde catéteres hasta sillas de ruedas.

“’It takes a village…’, o se necesita a todo el pueblo”, dice Laurita refiriéndose al dicho de que es necesaria la ayuda de toda la comunidad para brindar apoyo a aquellos que la necesiten.

Laurita agrega sobre el dicho, “no se trata de mi solamente, o de mis padres, o de mi familia inmediata, [esto] se trata de un pueblo global. No solamente local, pero global de personas que respalden esto para que sea posible”. Laurita espera que la gente escuche su misión para brindar recursos en otros países para la gente con estas condiciones y poder apoyarlos incondicionalmente a través de su organización.

Esta historia fue trabajada por Daniel Castrillón, estudiante de comunicación de la Universidad de la Florida Central.