“Pensé que no me ibas a sacar porque soy negro”, dijo niño a salvavidas

(NOTICIAS YA).- Un niño senegalés de 10 años estuvo a punto de morir ahogado en una playa de España y al ser rescatado sorprendió a la salvavidas, que es argentina, con una cruel confesión, que ha conmocionado en redes sociales,

“Pensé que no me ibas a sacar porque soy negro”, fue lo que el niño le dijo a Macarena Cabrujo, de 25 años, quien a pesar de ya no estar en turno no dudo en ingresas a las turbulentas aguas de la playa Can Pere Antoni, de Palma Mallorca, para salvar al niños.

LEE: Hispano pierde la vida tras rescatar a niño en playa de Florida

Macarena relató que su jornada como salvavidas acababa de terminar, pero se quedó en la playa jugando vóley.

Mientras ella jugaba en la arena, se había levantado una ordenanza para prohibir la entrada al mar a los bañistas por las malas condiciones del agua.

Pero a lo lejos, la joven logró ver que alguien estaba en peligro. “Un nene complicado a los 200 metros, donde estaba la boya”, relató a A Diario en Radio 2, según detalla RT.

La joven argentina no dudo en entrar al mar, a pesar de no contar con el equipo de rescate necesario, y le pidió a sus amigos que llamaran a las unidades de emergencia.

“Sabía a lo que me metía”, dijo Macarena al hablar del rescate.

VIDEO: Intentan salvar a 5 ballenas varadas en playa de Florida

Cuando estaba a punto de alcanzar al pequeño este se hundió. Afortunadamente, Macarena logró sacarlo a flote, para poco después quedar conmocionada con lo que él le dijo.

“Sos hermoso, vine a sacarte a vos”, fue lo que le respondió Macarena al pequeño.

Nos activan por un niño en apuros en 🏖️ Can Pere Antoni. Avisa al 112 Macarena, socorrista de la playa, antes de adentrarse en el agitado mar. Ya había terminado su jornada, pero la vocación de servicio y el sentido del deber no conocen horarios. Final feliz. ¡Enhorabuena 👏👏👏! pic.twitter.com/ZMcLtftsvh — Policia de Palma (@policiadepalma) July 29, 2019

Pero para ella es lamentable que un niño de 10 años piense de esa manera y considera que es algo “muy triste como sociedad”.

Macarena, que es oriunda de Rosario, nadó en dirección a una boya para ponerse en a salvo con el menor, mientras esperaron una lancha de rescate.

LEE: Hombre muere ahogado en su primera visita al mar; estaba de luna de miel

El niño seguía sorprendido durante su rescate e incluso preguntó si estaban “en el cielo”, pues según los reportes pasó alrededor de una hora en el agua.

VIDEO RELACIONADO: