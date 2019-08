Falleció Dante, el bebé de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman

View this post on Instagram

Hoy 24 de julio mis enanos hermosos cumplen 3 meses y cómo me duele no poder estar juntos y saber que mi Dante ahorita está solito en un hospital. Todos los Días le pido a Dios que me de mucha fuerza porq aveces siento q la estoy perdiendo🙏🏾🙏🏾🙏🏾 Dios es el único que sabe q va a pasar te pongo a Dante en tus manos y que se haga tu voluntad 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 feliz cumple meses mi enanos Bellos lo amo con todo el corazón y siempre trataré de estar fuerte para ustedes 🥰🥰 @nuestrosmellizos @ferdinandoval