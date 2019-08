Inmigrante mexicano es arrollado por una camioneta en el Condado Polk

(NOTICIAS YA).-Agentes del Condado Polk están investigando la muerte de un peatón que fue atropellado la noche del sábado en Mulberry.

Según las autoridades, Miguel Hernández, 46, y un niño de 12 años, no identificado, se encontraban tratando de cruzar la Stated Road 60 para ir a un camión de comida. Un primer vehículo logró girar para evitar un impacto. Sin embargo, una camioneta no logró esquivar a tiempo e impactó a Hernández poco después de las 9:30 p.m. El niño no resultó herido.

El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, David Pérez Hansen, conversó con testigos del accidente.

“Hay una taquería. Como era de noche, no se podía ver bien, entonces lo atropellaron,”

Dijo Ignacio de León, testigo del accidente.

Hernández vivía con su esposa. Su vecino, Valentín Martínez, lo recuerda como un hombre trabajador y querido por la comunidad.

“Adolorido de la pérdida de él, porque era un muchacho que no se metía con nadie,”

Dijo Martínez.

Además, los vecinos expresaron estar preocupados por la intersección entre la Stated Road 60 y la carretera Bailey.

“Ya ha pasado muchos accidentes ahí y ha habido muertos. Que por lo menos un semáforo pongan ahí,”

Dijo Teresa Antonio, testigo.

Según las autoridades, el niño y Hernández no eran familia. La esposa de la víctima estuvo hoy en Orlando realizando gestiones ante el consulado de México para obtener ayudar oficial. Esto es para la repatrición del cadáver.

LEE: Hombre roba con pistola dos gasolineras el mismo día en Tampa