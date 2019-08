Tres personas sufren fracturas por scooters eléctricos

(NOTICIAS YA).- Un hombre de 35 años fue hospitalizado el martes con graves heridas en la cabeza que sufrió cuando se estrelló un scooter eléctrico en el centro de San Diego

Succedió el Lunes alrededor de las 9:10 p.m, cerca de la intersección First Avenue y C Street, dijo el oficial de polícia de San Diego, John Buttle. El hombre de 35 años se paseaba en el scooter hacia el Norte en First Avenue cuando se cayó por razones desconocidas y se golpeó la cabeza, la víctima fue llevada a un hospital para el tratamiento de un cráneo fracturado y una hemorragia cerebral, que no se creía amenaza.

El mismo Lunes, un hombre de 25 años también se fracturó el cráneo después de caerse de su scooter en East Village, y una mujer de 50 años todavía esta en el hospital después de chocar su scooter durante el fin de semana y fracturarse el cráneo en Point Loma, su esposo anunció que esta luchando por su vida.