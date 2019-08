Un automovilista sufre lesiones graves

(NOTICIAS YA).- Un automovilista sufrió heridas graves esta mañana en un accidente sin acompañantes cerca de una intersección de Mira Mesa, anunciaron las autoridades

El accidente se informó poco antes de las 8:10 a.m., cerca de la intersección de Black Mountain Road y Rockfield Way. Los bomberos liberaron al conductos atrapado de los restos dentro de 30 minutos y llevo al automovilista no identificado a un hospital para el tratamiento de las principales heridas, dijo la portavoz del cuerpo de bomberos de San Diego, Mónica Muñoz.

Los detectives de tráfico estaban investigaron las circustancias que llevaron al choque.