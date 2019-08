Cada vez más estadounidenses buscan ‘renta de vientres’ en México

(NOTICIAS YA).- A pesar de que con 40 clínicas de fertilidad California es el estado ideal para realizar el procedimiento de embarazo por subrogación o “renta de vientres” en EE.UU., los altos costos de este servicio han causado que cada vez más parejas estadounidenses acudan a mujeres mexicanas.

LEE: Mujer de 61 años da a luz a su propia nieta

En Estados Unidos una mujer puede llegar a cobrar entre $45,000 y $60,000 por rentar su vientre. Esto aunado a los demás costos hace que todo el tratamiento cueste aproximadamente $150,000 en EE.UU., por lo que se convierte en algo inaccesible para muchas personas y los orilla a acudir al país vecino.

Actualmente en México sólo los estados de Tabasco y Sinaloa permiten explícitamente la gestación subrogada, mientras que en Coahuila y Querétaro está prohibida. Sin embargo en el resto de los estados del país no existen leyes que rijan el procedimiento, lo cual no sólo significa que está permitido sino que además no está regulado.

Esto ha causado que la gestación subrogada sea uno de los servicios que más solicitan los estadounidenses en México. El problema es que debido a la falta de leyes de regulación esto se ha prestado que hayan demandas de pelea por la custodia de los bebés.

LEE: Pareja homosexual de EEUU gana custodia de bebé subrogada en Tailandia

Según la abogada Mónica Alfaro cuando los acuerdos de gestación subrogada se hacen en privado, en el momento en el que una de las partes quebranta lo estipulado todos quedan con un “contrato de letra muerta”, lo cual significa que no pueden hacerlo valer debido a que la gestación subrogada no está regulada por la ley.

Actualmente algunos especialistas en subrogación asistida están buscando implementar regulaciones legales en este procedimiento, específicamente en el estado de Baja California, que por su cercanía a Estados Unidos recibe un gran tráfico de ciudadanos estadounidenses que buscan obtener este servicio de mujeres mexicanas ya que es aproximadamente 50% más barato que en EE.UU.

Pero esto pone en desventaja a las mexicanas que deciden ofrecer este servicio, las cuales terminan cobrando alrededor de $5,000 por la renta de su vientre; esto no alcanza ni para cubrir los riesgos médicos que representa un embarazo. Es por eso que los estados deben comenzar con la implementación de leyes en torno al embarazo subrogado asistido, pues de esta forma se pueden proteger los derechos tanto de las mujeres como de las familias que paguen por la subrogación.

LEE: Kim Kardashian anunció el extraño nombre de su nuevo bebé