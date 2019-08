EXCLUSIVO: Mujer hispana con cáncer terminal podría quedarse sin hogar

(NOTICIAS YA).-Una mujer hispana del Condado Polk no tendrá techo para vivir en menos de una semana, enfrentando un cáncer terminal.

El periodista de Noticias Univision Tampa Bay Filippo Ferretti conversó en exclusiva con Brenda Rivera, quien llegó a este condado luego del paso del huracán María en Puerto Rico. Rivera está pidiendo ayuda de la comunidad.

Dijo Rivera.

La batalla no es sólo contra el cáncer, pero también contra no terminar en la calle. La cuñada de Rivera, Aracely Vélez, vino a ayudarla y cuando la dueña de la vivienda se enteró, indicó que Rivera tenía que desalojar la casa porque el contrato era solamente para una persona.

“Cuando estoy en la quimio no me puedo parar de aquí. Después estoy con dolores que no me puedo mover bien,”