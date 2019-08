Tras 15 años en prisión, sale libre joven que mató a su violador

(NOTICIAS YA).- Fue indultada Cyntoia Brown, quien cumplía una sentencia de cadena perpetua por matar a un hombre que la “compró” para tener relaciones sexuales cuando ella tenía 16 años, informó la oficina del gobernador de Tennessee.

Brown, de 30 años, obtuvo la libertad condicional supervisada el 7 de agosto después de cumplir 15 años en prisión, dijo la oficina del gobernador Bill Haslam en un comunicado. “Esta decisión se produce después de una cuidadosa consideración de lo que es un caso trágico y complejo”, dijo Haslam.

“Cyntoia Brown cometió, por su propia admisión, un crimen horrible a la edad de 16 años. Sin embargo, imponer una sentencia de por vida a una menor que la obligaría a cumplir al menos 51 años antes de ser elegible para la libertad condicional es demasiado severo, especialmente a la luz de los extraordinarios pasos que Brown ha tomado para reconstruir su vida. La transformación debe ir acompañada de esperanza”, expresó.

El caso de Brown atrajo la atención de varios defensores de alto perfil, entre ellos un congresista estadounidense, varios legisladores y celebridades como Kim Kardashian.

En 2004, Brown asesinó a Johnny Mitchell Allen, quien habría pagado por tener relaciones sexuales con ella y la llevó a su casa.

Entonces, los fiscales dijeron que Brown le disparó a Allen en la cabeza mientras dormía, le robó dinero y armas, tomó su camioneta y huyó. Argumentaron que el asesinato no fue motivado por la defensa propia, sino por el robo.

Brown dijo que temía por su vida debido al comportamiento de Allen, y tomó dinero por temor a regresar con las manos vacías a su proxeneta, apodado “Cut Throat”.

Un tribunal de menores encontró que Brown era competente para ser juzgada como adulta. Fue encontrada culpable por asesinato y robo, y condenada a cadena perpetua.

“Si Cyntoia Brown fuera juzgada hoy, los expertos legales dicen que no la habrían tratado de la misma manera”, dijo Stacy Case, presentadora de WZTV, afiliada de CNN, que había estado investigando informes de tráfico sexual en Tennessee cuando se encontró con la historia de Brown. “Nuestros tribunales hoy la verían como una esclava sexual infantil… ella sería vista como una víctima”.

Fue el juicio de Brown el que inspiró un documental que eventualmente ayudó a modificar la forma en que Tennessee trata a las víctimas de la trata sexual, en particular a los jóvenes.

“Si nos fijamos en las transcripciones originales de Cyntoia, están salpicadas con la frase ‘prostituta adolescente’”, dice Derri Smith, fundadora y CEO de End Slavery Tennessee, una organización sin fines de lucro.

“Bueno, sabemos que hoy en día no existe tal cosa como una prostituta adolescente… porque aunque esta adolescente pueda pensar que ella decidió que fue su idea ser violada varias veces al día y dar dinero a otra persona, está bastante claro que hay un adulto detrás de eso quien la esta manipulando y explotando”.

En el documental de 2011 “Me Facing Life: Cyntoia’s Story”, Brown describe haber sido forzada a prostituirse a temprana edad, haber sido víctima de trata sexual y violada repetidamente.

“La primera vez que me hizo algo fue cuando me ahogó y me desmayé”, cuenta Brown sobre su supuesto proxeneta en el documental. “Le hice ganar dinero… no iba a dejarme ir a ninguna parte. Me dijo que me mataría”.

Una segunda entrega del documental está programada para ser estrenada este año.

Desde su sentencia, Brown ha pasado toda su adultez en la cárcel, pero sus defensores dicen que ha trabajado para transformarse durante su tiempo tras las rejas.

“Ella hace trabajo de mentora… a jóvenes con problemas, (además) trabaja en su título universitario, está planeando una organización sin fines de lucro para poder ayudar a otros jóvenes”, dijo Smith.

Brown recibió su título técnico de la Universidad de Lipscomb en 2015 y trabaja para obtener su licenciatura. También está colaborando con el Sistema de Justicia Juvenil de Tennessee para ayudar a asesorar a jóvenes en riesgo.

