Niña de 5 años termina con extraña parálisis por picadura de garrapatas

(NOTICIAS YA).- Una madre de Ohio ha compartido la historia de terror que unas garrapatas les hicieron vivir tras provocarle una rara parálisis a su hija de apenas 5 años.

Incluso, los síntomas con los que Averey Mell, la niña, llegó al Hospital de Niños desconcertaron a los médicos, hasta que descubrieron dos garrapatas en su cuerpo.

Una garrapata estaba en la cabeza y otra detrás de su oreja, ambas con el tamaño de una moneda.

Los médicos le dijeron a la familia que nunca habían visto algo parecido y diagnosticaron a la niña con parálisis por garrapatas.

“Podría haber sido en East Fork, podría haber estado en nuestro patio trasero”, dijo Sami Mell. La madre relató que empezó a notar que algo andaba mal cuando su hija empezó a decaer rápidamente.

“Caí de cara al baño primero”, dijo la pequeña Averey.

La niña no podía alimentarse por sí sola y su situación empeoró al punto en que no podía respirar. Sami destaca que de no haberla llevado al hospital hubiese dejado de respirar.

“El médico de enfermedades infecciosas de 30 años dijo que nunca había visto nada igual”, dijo el abuelo de Avery, Dave Goslin.

De acuerdo con la CDC, la parálisis por garrapatas es una enfermedad rara causada por una toxina en la saliva de las garrapatas. Los síntomas incluyen parálisis flácida, ascendente y aguda que a menudo se confunde con otros trastornos o enfermedades neurológicas. Dentro de las 24 horas posteriores a la eliminación de la garrapata, la parálisis generalmente disminuye.

Y ese fue el caso de Avery, cuya condición comenzó a mejorar dramáticamente tan pronto como las garrapatas fueron retiradas de su cuerpo, según detalla ABC 13.

“Es solo sacar las garrapatas, ese es el tratamiento”, dijo Mell, en un alivio de respiro por ver a su hija mejorar.

La pequeña debe seguir visitando al neurólogo como seguimiento a su caso, pero aparentemente no muestra efectos secundarios.

Sami decidió compartir la historia de su hija para motivar a otros padres a que siempre revisen a sus hijos después de que hayan terminado de jugar en el patio, para detectar cualquier garrapata a tiempo.

