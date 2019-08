Niño de 3 años muere en la lavadora de su casa mientras jugaba

(NOTICIAS YA).- Un niño de 3 años de Florida murió en un trágico accidente doméstico cuando quedó atrapado dentro de la lavadora de carga frontal en su casa, mientras jugaba con su hermano.

El incidente se registró el pasado domingo en el cuarto de lavar de la casa de la familia en Lake Como, en Orlando. El niño fue llevado a un hospital, pero fue declarado muerto más tarde.

El Departamento de Policía de Orlando informó que están investigando el caso, pero que hasta el momento todo indica que se trató de un trágico accidente.

Cuando el niño fue encontrado dentro de la lavadora, se llamó a los servicios de emergencias y los socorristas le realizaron RCP.

El pequeño fue trasladado al Centro Médico Infantil Arnold Palmer, en donde más tarde fue declarado muerto.

Aún no está claro cómo es que el niño terminó atrapado en la lavadora y cuánto tiempo pasó ahí antes de ser encontrado.

Consumer Reports ha reveledo que más de 2,000 niños terminan heridos o asesinados cada año en incidentes que involucran lavadoras o secadoras, según detalla el Daily Mail.

“Ciertamente es un escenario trágico”, dijo Jim Nanni, ingeniero de pruebas de productos para Consumer Reports, a Click Orlando.

Tras la lamentable muerte del pequeño, el Departamento de la Policía de Orlando emitió un mensaje para advertir a padres de familia sobre los peligros de que los niños jueguen cerca de una lavadora o una secadora.

“Les pedimos a los padres que tomen precauciones para mantener a sus hijos seguros en la lavandería. Las salas de lavandería con sus propias puertas y manijas se pueden asegurar con una manija o cerradura a prueba de niños”, explicó un mensaje del departamento.

“También les pedimos a los padres que hablen con sus hijos y les enseñen que las lavadoras, secadoras y otros electrodomésticos no son juguetes y no deberían jugarse con ellos”, agregó la policía, especificando que no darán más información sobre el caso hasta que terminen la investigación.