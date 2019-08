Gobierno de Trump permite seguir matando animales salvajes con cianuro

(NOTICIAS YA).- La Agencia de Protección Ambiental (EPA) recientemente ha vuelto a autorizar el uso de trampas químicas para matar perros, zorros, coyotes y otros animales salvajes en Estados Unidos. El uso de estas controversiales “bombas de cianuro” tiene como objetivo proteger al ganado de ciertos predadores.

Sin embargo, algunos grupos activistas están pidiendo que estas trampas de veneno sean prohibidas en el país, pues consideran que son inhumanas. Estos dispositivos M-44 funcionan atrapando vida silvestre con una carnada, antes de lanzar cianuro de sodio en sus bocas para matarlos.

Estas trampas “matan de forma inhumana y discriminada a miles de animales cada año”, expresó el Centro por la Diversidad Biológica el pasado miércoles 7 de agosto, agregando que éstas también han lastimado personas.

Los que están autorizados para utilizar estas “bombas de cianuro” son Wildlife Services, una división del Departamento de Agricultura de EE.UU. responsable por el manejo de vida silvestre; así como agencias estatales en Dakota, Montana, Wyoming, Nuevo México y Texas. Wildlife Services mata grandes cantidades de animales cada año en nombre de granjeros y rancheros.

A finales de 2018 la EPA propuso volver a instaurar el uso de cianuro de sodio, dejando tiempo para comentarios públicos hasta marzo. Más del 99.9% de los comentarios pidieron a la EPA que prohibieran los M-44, de acuerdo con un análisis del Centro para la Diversidad Biológica y el Centro Occidental de Ley Ambiental.

La respuesta del público incluye más de 20,000 cartas que muestran la falta de apoyo al seguir usando cianuro como control de predadores, de acuerdo con la EPA. Muchos de los que se oponen también hablaron de los peligros que estos dispositivos presentan en áreas residenciales, así como de otras preocupaciones ecológicas.

Sin embargo, en lugar de descontinuar el uso de estos dispositivos, la EPA actualizó sus reglas para incluir restricciones con la esperanza de reducir accidentes. Como que estos no pueden ser posicionados a menos de 100 pies de un camino público, antes el límite eran 50 pies. De la misma forma deben haber letreros elevados puestos a 15 pies de cada trampa.

Además las personas que vivan a media milla de donde fue colocada una M-44, deben ser notificadas. Luego de que en 2018 una familia de Idaho demandó al gobierno por más de $150,000 luego de que una trampa de cianuro cercana a su casa hirió a su hijo y mató a su perro.

Según la familia ninguna autoridad gubernamental les informó que la trampa venenosa estaba cerca de su patio; aunque el gobierno refutó esta acusación, diciendo que el incidente fue causado por la negligencia de la familia y pidiendo que la demanda fuera desestimada.

Los datos de Wildlife Services indican que los M-44 mataron 6,579 animales en 2018 y más de 200 de esas muertes fueron de animales que no eran el objetivo de las trampas; incluyendo zarigüeyas, zorros, zorrillos, mapaches y un oso.

“En mis 25 años trabajando con víctimas de M-44 he aprendido que los agentes de Wildlife Services frecuentemente no siguen el uso de restricciones”, expresó el director ejecutivo de Predator Defense Brooks Fahy, agregando que los letreros no impedirán que perros, vida silvestre y potencialmente niños, mueran a causa de estas trampas.

“Los M-44 son una amenaza para la seguridad y deben ser prohibidos”, finalizó Fahy.

