Ladrones llegan a tres tiendas de optometría más

(NOTICIAS YA).- Dos personas fueron detenidas la madrugada del Jueves en relación con el robo de miles de dólares en marcos de anteojos de una tienda de Lens Crafters, según la polícia de Escondido

El robo en un LensCrafters en el Escondido Promenade Center se informó alrededor de las 3:45 a.m. Los ladrones rompieron varias ventanas en los LensCrafters y se llevaron alrededor de $ 60,000 en anteojos.

La policía no dijo por qué creían que las dos personas interrogadas sobre el robo estaban involucradas.

La policía de San Diego confirmó que otro negocio de optometría en Tierrasanta fue robado aproximadamente a las 2:45 a.m. Los oficiales de patrulla fueron enviados a TVC Optometry en 5990 Santo Road después de recibir una llamada de una compañía de alarmas.

Mientras tanto, la policía en La Mesa estaba investigando un robo en otra tienda de optometría. Los investigadores fueron enviados al Centro de Optometría New View en El Cajon Boulevard después de que se reportó el robo alrededor de las 5 a.m. El propietario no ha determinado cuántas gafas de sol se tomaron. La policía dijo que no sabían si el robo en La Mesa estaba relacionado con varios otros casos recientes de robo de anteojos.

Los robos del jueves siguieron a un robo en julio en Pack y Bianes Vision Care Optometry en la cuadra 300 de East H Street, donde los ladrones robaron más de $ 50,000 en mercancías.