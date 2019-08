VIDEO: Niños de bajos recursos conocen Disney gracias a policías

(NOTICIAS YA).- Varios oficiales del Departamento de Policía de Cocoa, en Florida, lograron que la vida de 25 niños de su comunidad ahora sea un poco más feliz.

Los afortunados menores visitaron por primera vez el parque Walt Disney World, acompañados por distintos miembros de la corporación, quienes los cuidaron y compartieron con ellos un día muy especial.

De acuerdo con Inside the Magic, lo anterior fue posible gracias a Cocoa Community First, una organización no lucrativa que ayuda a establecer un vínculo entre los niños de la localidad y la policía con el objetivo de ayudar a los menores a obtener herramientas para la vida.

“Se trata de hacerlos sentir especiales y de hacerles saber que estamos muy orgullosos de su buena conducta y logros. Estamos muy agradecidos de poder hacer esto cada año”, indicó la corporación en una publicación de Facebook.

Cada uno de los menores que acudió al paseo fue seleccionado personalmente por maestros y directores de la Brevard County School debido a su buen desempeño escolar.

Los niños recorrieron todas las “tierras” dentro del parque temático en compañía de los oficiales, conocieron a la princesa Belle e incluso degustaron un almuerzo patrocinado por Firehouse Subs.

“Los niños importan y eso es lo que queremos que sepan”, finalizó el oficial Chris Hattaway.