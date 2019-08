Alertan sobre actividades ilegales entre conductores de Uber y Lyft

(NOTICIAS YA).-Autoridades están alertando sobre actividades ilegales entre conductores de Uber y Lyft en el Aereopuerto Internacional de Orlando.

Durante la última semana, se ha denunciado que un grupo de conductores estarían hackeando las aplicaciones de estos servicios para beneficiarse y obtener un mayor número de viajes.

“Si yo en el día hacía 4 o 5 carreras del aeropuerto, ahora hago 1 o 2. Si yo antes me hacía $150, ahora me hago $100, $60,”

Dijo “Juan” quien es un conductor afectado y pidió no ser identificado.

El Departamento de Policía de Orlando abrió una investigación luego de que se reportara actividad ilegal en uno de los estacionamientos del aereopuerto. Las autoridades descubrieron que los conductores estaban utilizando múltiples teléfonos celulares para sobrepasar el turno de otros, y hacer dinero extra.

“Ellos tienen 3 y 4 celulares. Los enconden en algún lugar del parqueadero, entre los árboles o por debajo de las raíces de los árboles y se van,”

Dijo agregó “Juan”

A pesar de que no se han realizado arrestos, y la investigación que no tiene nada que ver con temas migratorios, continúa. Algunos conductores creen que la denuncia no tiene argumentos válidos

“Creo que son acusaciones infundadas, ya que la mayoría de los conductores tienen dos teléfonos. Uno para cada aplicación,”

Dijo Warren Frontado, conductor afectado

No obstante, las autoridades continúan investigando para aprender más detalles sobre este possible fraude.

