Tres hombres roban 27 armas de fuego en una tienda del Condado Pinellas

(NOTICIAS YA).-Tres hombres robaron 27 armas de fuego en menos de un minuto en una tienda de Clearwater la semana pasada.

Autoridades del Condado Pinellas están pidiendo la ayuda del público para encontrar a estos sospechosos, quienes fueron observados escapando en un Toyota Cambry con un número de etiqueta 699.

El robo ocurrió en la tienda Arms for Defense en la U.S. 19 Norte de State Road 580 cerca de las 6:30 a.m. El periodista de Noticias Univision Tampa Bay, Filippo Ferretti, conversó con el dueño del comercio.

“Estaban muy coordinados, sabían lo que querían y donde lo iban a encontrar. Estos tipos son profesionales,”

Dijo Paul Digirolamo, dueño de la tienda afectada.

VIDEO: los sospechosos rompen la ventana de la tienda y se escapan con 27 armas.

“A pocas millas de distancia de la tienda abandonaron la camioneta que resultó ser robada el mismo día en el Condado Polk,”

Dijo Dan DiFrancisco, miembro del Condado Pinellas.

Todos los sospechosos enmascarados llevaban guantes, pantalones negros y camisas mangas largas.

Las autoridades del Condado Pinellas piden ser contactadas al 727-582-2872 si alguien tiene más información

LEE: Buscan dos sospechosos por intento de robo en joyerías de Tampa