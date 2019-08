“Inmigrantes ilegales no son bienvenidos aquí”, dice cartel en tienda

(NOTICIAS YA).-Una pareja se enfureció después de ver un letrero antiinmigrante en la puerta de una tienda en Nuevo México.

KRQE News 13 informó que, Larry Letchford y su esposa Barbara Fisherman, dijeron que están conmocionados después de ver lo que llamaron “una señal ofensiva” frente a la tienda de conveniencia Mayhill en el condado de Otero.

La señal, colocada en la puerta, indica que los inmigrantes ilegales no están permitidos en la tienda: “Inmigrantes ilegales no son bienvenidos aquí”.

La pareja estaba de visita desde San Antonio cuando encontraron la tienda y no perdieron la oportunidad de compartir la foto, que le está dando la vuelta al mundo:

El aviso para todos los inmigrantes ilegales está causando una reacción violenta después de que miles de usuarios dicen que están discriminando a los hispanos.

“Nunca había visto algo así”, dijo Larry Letchford. “No puedo creer que todavía exista en nuestro país”.

“Tengo 65 años”, dijo Fisherman. “Somos ciudadanos mayores. Viajamos. Amamos a Nuevo México. Es un hermoso estado. Vimos el letrero. No nos lo podíamos creer. Me quedé impactado. ¿Y eso que significa?”

La pareja publicó la foto para pedirle a la gente que no consuma en este establecimiento: “Esto es odio. Publicamos la foto para decir: ‘Mira esto. No patrocine esta tienda. No compre aquí”.

Esta no es la primera vez que la tienda ha sido objeto de críticas.

En 2017, KRQE News 13 informó sobre una serie de carteles publicados en la ventana de la tienda. Uno decía: “Obama y los musulmanes no son bienvenidos aquí”. Otro: “¿Dónde está el KKK cuando los necesitas?”

El Consejo de Relaciones con el Islam Americano presentó una queja de derechos humanos contra la empresa. Como resultado, el propietario retiró esas señales y se disculpó.

Letchford y Fisherman creen que esta desagradable señal que vieron, es discriminación.

