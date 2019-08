VIDEO: Suspenden a sacerdote que bautizó violentamente a un bebé

(NOTICIAS YA).- Un sacerdote ruso fue suspendido luego de maltratar a un niño de un año durante su reciente bautismo en la parroquia Marienburg en la localidad de Gatchina.

De acuerdo con el sitio internacional Metro, Fotiy Necheporenko sumergió al pequeño desnudo en la fuente de una manera agresiva, tanto que la madre del menor estalló en gritos y tuvo que enfrentar al religioso para que dejara de dañarlo.

VIDEO: Mujer empuja violentamente a sacerdote en pleno sermón

La mujer de 24 años, Anastasia Alexeeva, narró lo que sintió al ver al representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa abusar físicamente de su bebé indefenso, llamado Demid.

“Hizo todo para lastimarlo. Vio que estaba grande y no era posible meterlo completo en la pila tan pequeña. Tenía que mojarle la cabeza, pero decidió hacerlo a su manera. El pequeño estaba llorando y retorciéndose. Me asusté y corrí hacia él. Traté de quitarle al niño. Casi me incendio porque mi bufanda tocó las velas alrededor de la fuente”, narró la joven.

Demid sostuvo rasguños en el hombro y cuello y, de acuerdo con su madre, “ahora le teme a todo”, además de sufrir pánico e histeria.

LEE: Niña muere en su bautizo y su familia es testigo

Las reglas de la Iglesia Ortodoxa Rusa establecen que la cabeza del bebé debe ser sumergida en el agua tres veces. El sacerdote asegura que eso fue precisamente lo que hizo.

“El bebé no tragó agua, no se golpeó con las paredes de la fuente bautismal. He servido 26 años y siempre he bautizado a los niños así. Yo (solo) hice mi labor eclesiástica”, aseguró Necheporenko, quien aprovechó para culpar a la madre y reprocharle el no ser lo suficientemente religiosa.

“¿Qué fue lo que realmente pasó? Nada, y no fue mi culpa. Se trata de las emociones de la madre. Es una persona sin experiencia en la iglesia. No estaba lista para el bautismo”, condenó.

LEE: Iglesia sufre “ataque de odio” por colocar mensajes proinmigrantes

A pesar de la percepción del religioso, este fue suspendido por la iglesia por un año, luego de que la organización catalogara el bautismo como “violento”. Asimismo, Necheporenko fue reportado ante la policía, quien ya investiga el caso.